Как я ощутил себя взрослым. Сочинение

Литература
Как я ощутил себя взрослым. Сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думала что я уже повзрослела, но это не так. Сколько раз родители говорили,что мы еще малыши и сами решить не чего не можем, но это нам была не преграда. Некоторые поступки решить могу я сама например: нарисовать картинку или нет. Но например : мама сказала помыть пол и ты сидишь и решаешь и отвечаешь -Нет мама я не хочу и решать буду я сама что мне делать,а что нет. думаю помогла вам
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