Какие числа делятся и на 33 и на 77. Нужно чтобы число было больше чем 33 и 77. Заранее ??пасибо.

Математика
Какие числа делятся и на 33 и на 77. Нужно чтобы число было больше чем 33 и 77. Заранее ??пасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий делитель у них 11
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