Какие числа делятся и на 33 и на 77. Нужно чтобы число было больше чем 33 и 77. Заранее ??пасибо.

Математика

Какие числа делятся и на 33 и на 77. Нужно чтобы число было больше чем 33 и 77. Заранее ??пасибо.

Автор: Гость