В четвёртых классах учится 120 челок.В туристичческий поход пошла одна третья всех четвероклассников.Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход.

Математика

В четвёртых классах учится 120 челок.В туристичческий поход пошла одна третья всех четвероклассников.Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход.

Автор: Гость