Если к задуманному числу приписать справа ноль и сложить с задуманным, то в сумме ??олучится 393404. Найдите задуманно, СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ

Математика
Если к задуманному числу приписать справа ноль и сложить с задуманным, то в сумме ??олучится 393404. Найдите задуманно, СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x+x=393404 11x=393404 X= 35764
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие числа делятся и на 33 и на 77. Нужно чтобы число было больше чем 33 и 77. Заранее ??пасибо.
Ответить
Биология
Для млекопитающих, в т.ч. и человека характерно(-в): А) замкнутая кровеносная система Б) трехкамерное сердце В) постоянная температура тела ...
Ответить
Литература
Как я ощутил себя взрослым. Сочинение
Ответить
География
Как называэца самый бальшой вулкан на планете
Ответить
Математика
Срочно!!! Как можно вычислить значение выражения выполняя сначала только сложение, а уже потом-один развычитание 35897-12435+25461+13548-22413. Все...
Ответить