Если к задуманному числу приписать справа ноль и сложить с задуманным, то в сумме ??олучится 393404. Найдите задуманно, СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ

Математика

Если к задуманному числу приписать справа ноль и сложить с задуманным, то в сумме ??олучится 393404. Найдите задуманно, СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ

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