Если к задуманному числу приписать справа ноль и сложить с задуманным, то в сумме ??олучится 393404. Найдите задуманно, СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ
Математика
Если к задуманному числу приписать справа ноль и сложить с задуманным, то в сумме ??олучится 393404. Найдите задуманно, СОСТАВИВ УРАВНЕНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x+x=393404 11x=393404 X= 35764
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