Великий русский святой, благословивший русское войско на освободительную битву с золотой ордой

Литература
Великий русский святой, благословивший русское войско на освободительную битву с золотой ордой
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Святой Сергий Радонежский благославил войско Дмитрия Доского
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