Сен кандай уйде турасын ? Ответьте на вопрос
Қазақ тiлi
Сен кандай уйде турасын ? Ответьте на вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улкен,кен,адеми ну и тд
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