Сен кандай уйде турасын ? Ответьте на вопрос

Қазақ тiлi
Сен кандай уйде турасын ? Ответьте на вопрос
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Гость:
Улкен,кен,адеми ну и тд
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