1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите зрелую женскую шишку. Обратите внимание на форму чешуй. Осторожно отогните пинцетом одну чешуйку, ...

Биология

1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите зрелую женскую шишку. Обратите внимание на форму чешуй. Осторожно отогните пинцетом одну чешуйку, обратите внимание как располагаются семена, рассмотрите семя с крылышком. Какое значение имеет крылышко?

Автор: Гость