Переведите в двоичную систему счисления следующие десятичные числа:2;7;17;68;315;765;2047 ??ожно с решением,плиз
Информатика
Переведите в двоичную систему счисления следующие десятичные числа:2;7;17;68;315;765;2047 ??ожно с решением,плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-бы перевести нужно число разделить столбиком на два,остаток обводите в кружок, а ответ опять делите на два и так до конца. После этого остатки записываем в ряд от последнего до начального. Пример решения:
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