Для чего нужно сохранять информацию в файлах? Где хранятся файлы?
Информатика
Для чего нужно сохранять информацию в файлах? Где хранятся файлы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы дисциплина в компьютере и строй - все хорошо работало.
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