Для чего нужно сохранять информацию в файлах? Где хранятся файлы?

Информатика
Для чего нужно сохранять информацию в файлах? Где хранятся файлы?
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Автор: Гость
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Гость:
Чтобы дисциплина в компьютере и строй - все хорошо работало.
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