Сколько сутков в 3 неделях и 6 днях
Математика
Сколько сутков в 3 неделях и 6 днях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*7=21 сутки 6=6 суток
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