Сколько сутков в 3 неделях и 6 днях

Математика
Сколько сутков в 3 неделях и 6 днях
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*7=21 сутки 6=6 суток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите срочно 1 заголовок: Тигрёнок Васька 2: Тип Речи : описание 3: в первом нету подлежащих помогите надо сочинеть всё по этому!!!
Ответить
Математика
Вот такой же меня вопрос интересует- по какому правилу
Ответить
Информатика
Для чего нужно сохранять информацию в файлах? Где хранятся файлы?
Ответить
Математика
Площадь острова Сахалин-76600км/кв , а острова Северная Земля - на 39600 меньшекм/кв, а н??восибирские острова по площади на 1000 км/кв больше, чем...
Ответить
Другие предметы
Домашнее задание сделайте (заранее большущее спасибо)
Ответить