Выйди из дома вечером,через полчаса после захода Солнца,и поищи на западном небе вечернюю звезду. Разобрать по членам очень нужно заранее спасибо

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Выйди из дома вечером,через полчаса после захода Солнца,и поищи на западном небе вечернюю звезду. Разобрать по членам очень нужно заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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