Выйди из дома вечером,через полчаса после захода Солнца,и поищи на западном небе вечернюю звезду. Разобрать по членам очень нужно заранее спасибо

Русский язык

Выйди из дома вечером,через полчаса после захода Солнца,и поищи на западном небе вечернюю звезду. Разобрать по членам очень нужно заранее спасибо

Автор: Гость