10x(1+2x)-4x(5x-1)=6x-7

Математика
10x(1+2x)-4x(5x-1)=6x-7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x+20x-20x+4x=6x-7     8x=-7   x=-7/8
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