10x(1+2x)-4x(5x-1)=6x-7
Математика
10x(1+2x)-4x(5x-1)=6x-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x+20x-20x+4x=6x-7 8x=-7 x=-7/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Что произойдет с величиной спроса на мобильные телефоны при увеличении инфляции ??а 15% и при росте доходов населения на 10%?
Математика
Задачу Вычисли и запиши ответ книга дороже тетради в 5 раз за книгу и тетрадь заплатили 120 руб. Сколько всего нужно заплатить а 4 таких тетрадей д...
Українська мова
Информатика
Помогите с информатикой 8 класс составте программу которая вычисляет произведен??я натуральных чисел от 5 до 10 используя цикл while