Что произойдет с величиной спроса на мобильные телефоны при увеличении инфляции ??а 15% и при росте доходов населения на 10%?

Экономика

Что произойдет с величиной спроса на мобильные телефоны при увеличении инфляции ??а 15% и при росте доходов населения на 10%?

Автор: Гость