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11*(560:х-5)=33 решите уравнение
Математика
11*(560:х-5)=33 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560:x-5=3 560:x=8 X=560:8 X=70
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