Помогите с 131 номером
Математика
Помогите с 131 номером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
735:70=10.5(граммов) весит 1 см³ серебра 25*10.5=262.5 (граммов) в 25см³ серебра 420:10.5=40 (см³) в 420 граммах
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