Х⁴+3х² - 4=0 помогите, пожалуйста! Это же с дискриминантом?
Алгебра
Х⁴+3х² - 4=0 помогите, пожалуйста! Это же с дискриминантом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим x^2 = y Тогда: y^2+3y-4=0 D=3^2-(-4)*4=9+16=25 y1,2=(-3 +/- 5)/2 y1=1; y2=-4 x1=1; x2=-1;x3,x4 - не существует, Т.к. Нельзя извлечь корень из отрицательного числа
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