115 номер помогите решить.

Гость: Гость:

Сначала найдём сколько гектар составляет весь участок земли. Если 2% от всего участка это 330 га, то весь участок (330*100%):2=16500 га. Теперь обозначим х га участок вспаханный за второй день, тогда участок вспаханный за первый день - х+2310 га, а в третий день, по условию, 330 га. Можно записать уравнение x+2310+x+330=16500 2x+2640=16500 2x=16500-2640 2x=13860 x=13860:2=6930 га - вспахали во второй день 6930+2310=9240 га - вспахали в первый день