Упростите выражение: (b+2)^2 - 2b(3b+2)

Алгебра
Упростите выражение: (b+2)^2 - 2b(3b+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b+2)² - 2b(3b+2)= b²+4b+4-6b²-4b = 4 - 5b² 
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