Какие бывают тексты? русский язык за 2 класс помогите пожалуйста
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Какие бывают тексты? русский язык за 2 класс помогите пожалуйста
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Тексты бывают описание
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