1.Сколько пьес у Мольера всего? 2.Кто заказывал пьесу у Мольера? а)Анна Бежар б)Людовик в)Георг 3.Что изучал Журден? а)Музыка,танцы,философию,фехтование. б)Музыку,лит-ру,филомофию в)Музыку,танцы,фехтование,естетеку. 4....

Литература

1.Сколько пьес у Мольера всего? 2.Кто заказывал пьесу у Мольера? а)Анна Бежар б)Людовик в)Георг 3.Что изучал Журден? а)Музыка,танцы,философию,фехтование. б)Музыку,лит-ру,филомофию в)Музыку,танцы,фехтование,естетеку. 4.Кого у пьесе посвещают у мамуши? 5.Сколько пар женится наконце пьесы?

Автор: Гость