1.Сколько пьес у Мольера всего? 2.Кто заказывал пьесу у Мольера? а)Анна Бежар б)Людовик в)Георг 3.Что изучал Журден? а)Музыка,танцы,философию,фехтование. б)Музыку,лит-ру,филомофию в)Музыку,танцы,фехтование,естетеку. 4....
Литература
1.Сколько пьес у Мольера всего? 2.Кто заказывал пьесу у Мольера? а)Анна Бежар б)Людовик в)Георг 3.Что изучал Журден? а)Музыка,танцы,философию,фехтование. б)Музыку,лит-ру,филомофию в)Музыку,танцы,фехтование,естетеку. 4.Кого у пьесе посвещают у мамуши? 5.Сколько пар женится наконце пьесы?
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Гость:
1) Мольер написал 33 сохранившихся и 8 несохранившихся пьес.
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