С какой целью египятне изображали на стенах гробниц самого вельможу,его семью и с??уг???
История
С какой целью египятне изображали на стенах гробниц самого вельможу,его семью и с??уг???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так они помечали что это гробница пренадлежит то му то фараону. Именно здесь его могила и всей семьи. Так же возможно они обозначали знатного египтянина или фараона.
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