Шығарма Балалардың бақытты болуына нелер көмектескенінжаз.

Қазақ тiлi
Шығарма Балалардың бақытты болуына нелер көмектескенінжаз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балалардың бакытты болуына ата-анасы,достары,туыстары комек теседі ен бастылары осы.Баска балалар сұраймын заттар отырык.Жанагы жакын адамдарың болса ғана адам бакытты болады!
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