116. Органоидами выделения у простейших животных служит 1) жгутик 3) лизосомы 2) сократительная вакуоль 4) клеточная стенка 117. Генетический код является общим для всех живых организмов. В этом проявляется его 1) непрерыв...

Биология

116. Органоидами выделения у простейших животных служит 1) жгутик 3) лизосомы 2) сократительная вакуоль 4) клеточная стенка 117. Генетический код является общим для всех живых организмов. В этом проявляется его 1) непрерывность 3) специфичность 2) избирательность 4) универсальность 118. Большая часть углекислого газа в атмосфере образуется в результате 1) извержения вулканов 3) дыхания 2) выпадения осадков 4) фотосинтеза 119. В ходе зародышевого развития организма бластула образуется в результате 1) дробления зиготы 3) непрерывного деления клеток 2) слияния двух гамет 4) развития зародышевых листков 120. Определите генотип мохнатой морской свинки, гетерозиготной по этому признаку 1) ВС 3) вв 2) Вв 4) вс 121. Внешнее и внутренне сходство особей одного вида характеризует критерий 1) морфологический 3) генетический 2) экологический 4) физиологический 122. Укажите главный признак многоклеточных водорослей как представителей низших растений 1) клеточное строение 3) наличие хлоропластов 2) обитание в водной среде 4) недифференцированные клетки 123. Наличие какого химического элемента в организме человека необходимо для поддержания нормального уровня гемоглобина? 1) калия 3) кальция 2) железа 4) йода 124. Какие вещества подвергаются обработке желчью в пищеварительном тракте человека? 1) белки 3) углеводы 2) жиры 4) аминокислоты 125. Какие организмы составляют второй трофический уровень в экосистеме? 1) продуценты 3) редуценты 2) консументы 4) хемотрофы

Автор: Гость