117 помогите пожалуйста
Математика
117 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) 15+10= 25км/ч общая скорость лыжников 2) 25х1=25км удалятся друг от друга лыжники за 1 час 3) 25х2=50км удалятся друг от друга лыжники за 2 часа 4) 25х3=75км удалятся друг от друга лыжники за 3 часа
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