117 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1) 15+10= 25км/ч общая скорость лыжников 2) 25х1=25км удалятся друг от друга лыжники за 1 час 3) 25х2=50км удалятся друг от друга лыжники за 2 часа 4) 25х3=75км удалятся друг от друга лыжники за 3 часа