Выбери ряд слов, в котором есть лишний глагол. Выпиши его и определи, почему он лиш??ий. приносить, выручить, заручиться, благодарить находиться, стелить, вертеть, лететь поздравлять, расстелить, колоть, пить

Русский язык
Выбери ряд слов, в котором есть лишний глагол. Выпиши его и определи, почему он лиш??ий. приносить, выручить, заручиться, благодарить находиться, стелить, вертеть, лететь поздравлять, расстелить, колоть, пить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Выручить, так как слово совершенного вида. 2)Находиться, так как оканчивается на "СЯ". 3)Расстелить, так как совершенный вид
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