Сочение на тему числительное
Русский язык
Сочение на тему числительное
Ответ(ы):
Гость:
Имя числительное -самостоятельная часть речи,обозначающая число,количество и порядок предметов. Отвечает на вопрос сколько?,который?
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