Найдите значение выражения sin(П-arcsin 2/5)
Математика
Найдите значение выражения sin(П-arcsin 2/5)
Ответ(ы):
Гость:
1) применяем формулы приведения sin( - arcsin 2/5) = sin (arcsin 2/5) = 2/5
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