Крупнейшая в России 19 века ярмарка находилась в: А) Ярославле Б) Туле В) Москве Г) Нижнем Новгороде

История
Крупнейшая в России 19 века ярмарка находилась в: А) Ярославле Б) Туле В) Москве Г) Нижнем Новгороде
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Г. Нижний Новгород . Торг на ярмарке начинался в июле и заканчивался в августе. Ярмарка действовала с 1817 по 1917 года.
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