28,4 г оксида фосфора растворили в 200 г воды при нагревании. Найдите массовую долю ортофосфорной кислоты в полученном растворе

Гость: Гость:

Переведем массу оксида фосфора в моль, разделив на молярную массу: 28.4/142 =0.2 Теперь составим уравнение реакции гидролиза: P2O5 +3H2O =2H3PO4 Из этого уравнения мы видим, что фосфорной кислоты образовалось 0.4 моль, так как на 1 молль оксида фосфора образуется 2 моль фосфорной кислоты. Теперь найдем массу фосфорной кислоты, умножив количество вещества на молярную массу: 0.4*98 =39.2 грамма. Теперь разделим массу кислоты на массу раствора: 39.2/(200+28.4) =0.15 =15%