Склонение по падежам шай
Қазақ тiлi
Склонение по падежам шай
Ответ(ы):
Гость:
Атау с--шай ілік с--шайдың барыс с--шайға табыс с--шайды жатыс с--шайда шығыс с--шайдан көмектес с--шаймен
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