Прямая с пересекает круг в двух точках. Лежит ли в плоскости круга прямая в? И дока??ите почему.
Математика
Прямая с пересекает круг в двух точках. Лежит ли в плоскости круга прямая в? И дока??ите почему.
Ответ(ы):
Гость:
Круг - фигура плоская. Если 2 точки прямой принадлежат плоскости круга, то и вся прямая принадлежит плоскости круга. Это в том случае,если в тексте задачи речь идет об одной итой же прямой, а не о двух.
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