Очень надо!! Составь выражения: Собака погналась за бабочкой, когда расстояние ??ежду ними было "А" метров. Скорость собаки m м/с, а скорость бабочки n м/с (mgt;n) a) Через какое время собака догонит бабочку? Заранее спс )

Математика

Очень надо!! Составь выражения: Собака погналась за бабочкой, когда расстояние ??ежду ними было "А" метров. Скорость собаки m м/с, а скорость бабочки n м/с (mgt;n) a) Через какое время собака догонит бабочку? Заранее спс )

Автор: Гость