Очень надо!! Составь выражения: Собака погналась за бабочкой, когда расстояние ??ежду ними было "А" метров. Скорость собаки m м/с, а скорость бабочки n м/с (mgt;n) a) Через какое время собака догонит бабочку? Заранее спс )

Математика
Очень надо!! Составь выражения: Собака погналась за бабочкой, когда расстояние ??ежду ними было "А" метров. Скорость собаки m м/с, а скорость бабочки n м/с (mgt;n) a) Через какое время собака догонит бабочку? Заранее спс )
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Ответ(ы):
Гость:
Через t= A:(m-n) время
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