Как доказать что перед вами карбонат натрия

Гость: Гость:

Взвесим соль. Затем обработаем уксусной кислотой и высушим. Затем сравним массы. Рассуждаем таким образом: Молярная масса карбоната натрия 106 г/моль. Молярная масса ацетата =82 Составим уравнение реакции: Na2CO3 +2COOH(CH3) =2NaCOO(CH3) +H2O +CO2 Из этого уравнения мы видим, что на один моль карбоната натрия приходится 2 моль ацетата. Таким образом массы полученных солей должны относиться как 106/(82*2). Если это утверждение верно, то перед нами действительно карбонат натрия. Далее проведем простой опыт: поместим ацетат в пламя: он как соль натрия должен окрасит пламя в ярко желтый. Чтобы убедиться, что выделившийся в опыте 1 газ- это CO2 можно измерить его плотность по воздуху. Однако для этого эксперимента понадобятся точные весы. Взвесим пакет и бутылку. Затем поместим пакет в бутылку. Затем наполним пакет полученным газом и взвесим. Масса системы должна увеличиться на разность масс между воздухом и углекислым газом. Найдем эту разность для литровой бутылки: Средняя молярная масса воздуха =30 г/моль, а углекислого газа 44 г/моль, таким образом молярный объем 22.4 л углекислого газа на 14 г тяжелее, а соответственно литр тяжелее на14/22.4 =0.6 грамма. Внимание! Расчет 1 был выполнен для безводного карбоната, а не для его декагидрата.