-12+(-6)= решите пожайлуста
Математика
-12+(-6)= решите пожайлуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}
Гость:
-12+(-6)=-12-6=-18 ................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Подсчитайте сколько воды потребуется для набухания и прорастания 100 кг зерна: Кукурузы- Пшеницы- Проса- Гороха- Льна-
Русский язык
выписать из художественной литературы предложения с обособленными определениями,с обособленными приложениями,с обособленными обстоятельствами.
Математика
1) найди сторону прямоугольника,площадь которого равна 1800см в кв., а вторая сторана 20см. 2)сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти ,...
Английский язык
помогите вставить нужное местоимение . ... are at the office ....am from germany my brother and ...are doctors ...is eighteen