-12+(-6)=         решите пожайлуста

Математика
-12+(-6)=         решите пожайлуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}            
Гость:
-12+(-6)=-12-6=-18 ................................................................  
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