12 7/12-4 5/12-(20 3/4-19 3/4)=
Математика
12 7/12-4 5/12-(20 3/4-19 3/4)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)203/4=50,75 2)193/4=48,25 3)50,75-48,25=2,5 4)127/12=10,583333333333333333333333333333 5)45/12=3,75 6)10,583333333333333333333333333333-3,75=6,833333333333333333333333333333 7)6,833333333333333333333333333333-2,5=4,333333333333333333333333333333
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