12 апреля в нашей стране отмечают день космонавтики какому событию посвящён этот праздник?объясни почему для человечества важно развитие космоса

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12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Это был Юрий Гагарин (а то, может, не знаете?). Этот день с тех пор является Днем Космонавтики. Развитие космоса - это разгадка тайны происхождения планет, звезд. Это стратегическое развитие, так как из космоса можно нанести удар по любой точке земного шара (то есть военное преимущество). Это метеорологические наблюдения, это спутники связи и телевидения. Выход к другим планетам - это возможность получить доступ к огромным ресурсам на других планетах, но это пока еще в будущем.