Чем рассказ отличается от экранизации??? (по рассказу уроки французского)

Литература
Чем рассказ отличается от экранизации??? (по рассказу уроки французского)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экранизация - представление, рассказ более точный вроде..
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