пожалуйста помогите математика 254
Математика
пожалуйста помогите математика 254
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба правы просто задача решина разными способами
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