пожалуйста помогите математика 254

Математика
пожалуйста помогите математика 254
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба правы просто задача решина разными способами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите каждый из восьми углов, образованных при пересечении двух параллельных п??ямых третьей прямой , если один из внутренних односторонних углов...
Ответить
Русский язык
Запиши правильно. Выдели корень в словах с приставками. 1) Он об(?)грал брата в шах??аты. 2) их раз(?)скивает милиция. 3) на без(?)мянной вы...
Ответить
Математика
Запешите разность числа 3 и a.Найди значение выражение , если а=3;0
Ответить
Українська мова
Провідміняти числівник 249
Ответить
Математика
Решительно срочно пжл 1.Через первую трубу бассейн наполняется за 40мин,а через вторую -за 60мин.Какую часть бассейна наполнят обе трубы за 1 мин...
Ответить