Решительно срочно пжл 1.Через первую трубу бассейн наполняется за 40мин,а через вторую -за 60мин.Какую часть бассейна наполнят обе трубы за 1 мин? 2.Первая бригада может выполнить задание за 16 ч, а вторая -за 48 ч .За скольк...
Математика
Решительно срочно пжл 1.Через первую трубу бассейн наполняется за 40мин,а через вторую -за 60мин.Какую часть бассейна наполнят обе трубы за 1 мин? 2.Первая бригада может выполнить задание за 16 ч, а вторая -за 48 ч .За сколько часов обе бригады выполнят это задание при совместной работе? 3.Через первую трубу бак наполняется за 30 минут, а через вторую-за 40мин.За сколько минут бак наполнится через обе эти трубы? 4* Коля может вступать грядку за 45 мин, а папа -за 36 мин .Известно , что если они работают вместе, то производительность их труда повышается повышается на 1/9. За сколько минут совместной работы они вскопают грядку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это идут задачи на производительность.Всю работу принимаем за 1 единицу.Произв первой трубы 1/40,а второй 1/60.За одну минутвыполнят работу 1/40+1/60.Сложи,получится 2/12.Вот такую часть бассейна и заполнят.
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