Решительно срочно пжл 1.Через первую трубу бассейн наполняется за 40мин,а через вторую -за 60мин.Какую часть бассейна наполнят обе трубы за 1 мин? 2.Первая бригада может выполнить задание за 16 ч, а вторая -за 48 ч .За скольк...

Математика

Решительно срочно пжл 1.Через первую трубу бассейн наполняется за 40мин,а через вторую -за 60мин.Какую часть бассейна наполнят обе трубы за 1 мин? 2.Первая бригада может выполнить задание за 16 ч, а вторая -за 48 ч .За сколько часов обе бригады выполнят это задание при совместной работе? 3.Через первую трубу бак наполняется за 30 минут, а через вторую-за 40мин.За сколько минут бак наполнится через обе эти трубы? 4* Коля может вступать грядку за 45 мин, а папа -за 36 мин .Известно , что если они работают вместе, то производительность их труда повышается повышается на 1/9. За сколько минут совместной работы они вскопают грядку?

Автор: Гость