Провідміняти числівник 249
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Провідміняти числівник 249
Ответ(ы) на вопрос:
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Н.в двісті сорок девять Р.в двохсот сорока девяти Д.в двомстам сорока девяти З.в двісті сорок девять О.в двомастами срока девяти М.в на (у) двохстах сорока девяти Якось так
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