Запиши правильно. Выдели корень в словах с приставками. 1) Он об(?)грал брата в шах??аты. 2) их раз(?)скивает милиция. 3) на без(?)мянной высоте.
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Запиши правильно. Выдели корень в словах с приставками. 1) Он об(?)грал брата в шах??аты. 2) их раз(?)скивает милиция. 3) на без(?)мянной высоте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он обыграл брата в шахматы. (корень - ыграл) 2. Их разыскивает милиция. ( корень-разыск) 3. На безымянной высоте. (корень -ымян)
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