Запиши правильно. Выдели корень в словах с приставками. 1) Он об(?)грал брата в шах??аты. 2) их раз(?)скивает милиция. 3) на без(?)мянной высоте.

Русский язык

Запиши правильно. Выдели корень в словах с приставками. 1) Он об(?)грал брата в шах??аты. 2) их раз(?)скивает милиция. 3) на без(?)мянной высоте.

Автор: Гость