Запешите разность числа 3 и a.Найди значение выражение , если а=3;0
Математика
Запешите разность числа 3 и a.Найди значение выражение , если а=3;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=3; 3 - 3 = 0. а=0; 3 - 0 = 3.
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