Найдите каждый из восьми углов, образованных при пересечении двух параллельных п??ямых третьей прямой , если один из внутренних односторонних углов в 3 раза меньше другого.
Геометрия
Найдите каждый из восьми углов, образованных при пересечении двух параллельных п??ямых третьей прямой , если один из внутренних односторонних углов в 3 раза меньше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+3х=180 х=45 у=3*45=135 Четыре угла по 45 четыре по 135
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