Найдите каждый из восьми углов, образованных при пересечении двух параллельных п??ямых третьей прямой , если один из внутренних односторонних углов в 3 раза меньше другого.

Геометрия

Найдите каждый из восьми углов, образованных при пересечении двух параллельных п??ямых третьей прямой , если один из внутренних односторонних углов в 3 раза меньше другого.

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