12 см. сколько это в децеметрах

Математика
12 см. сколько это в децеметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 см. сколько это в децеметрах 12 см = 1 дм 2 см или 1,2 дм
Гость:
 1 дм = 10 см 12 см : 10 =1,2 дм
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