И так, мужчина попал в плен к амазонкам, они посоветовались, и было решено уничтожить его. Но сначала пообещали выполнить его последнее желание. Какова же была просьба мужчины?
География
И так, мужчина попал в плен к амазонкам, они посоветовались, и было решено уничтожить его. Но сначала пообещали выполнить его последнее желание. Какова же была просьба мужчины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он мог попросить самую красивую из них что-нибудь для него сделать. Расчет на то, что, договориться, кто из самая красивая, амазонки не смогут. )))
Гость:
может быть это "Не убивайте меня"
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