И так, мужчина попал в плен к амазонкам, они посоветовались, и было решено уничтожить его. Но сначала пообещали выполнить его последнее желание. Какова же была просьба мужчины?

География

И так, мужчина попал в плен к амазонкам, они посоветовались, и было решено уничтожить его. Но сначала пообещали выполнить его последнее желание. Какова же была просьба мужчины?

Автор: Гость