Из 48 м ткани сшили 8 одинаковых костюмов, а из 28 м - 7 одинаковых платьев. На сколько меньше ткани идет на платье, чем на костюм?
Математика
Из 48 м ткани сшили 8 одинаковых костюмов, а из 28 м - 7 одинаковых платьев. На сколько меньше ткани идет на платье, чем на костюм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48:8=6м ткани-идёт на один костюм. 2)28:7=4м ткани-идёт на одно платье. 3)6-4=на 2 м ткани меньше-идёт на платье.
Гость:
48/8=6 28/7=4 6-4=2
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