поиогите пожалуйста морфологический разбор слов лисица , след , хвостом
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поиогите пожалуйста морфологический разбор слов лисица , след , хвостом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лисица-сущ.,ж.р.,ед.ч.,1е склонение,одуш.,нарицательное. след-сущ.,м.р.,ед.,ч.,неодуш.,2скл.,нарицат. хвостом-сущ.,ед.ч,2 скл.,м.р.,нарицат.,неодуш.,Тв.падеж.
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