Найти отношение гипотенузы прямоугольного треугольника к большему катету,если катеты относятся как 3:7
Алгебра
Найти отношение гипотенузы прямоугольного треугольника к большему катету,если катеты относятся как 3:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. а) Обозначим катеты через а = Зx и b = 7х. По теореме Пифагора гипотенуза Отношение гипотенузы к большему катету Ответ: a)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Алгебра
Поезд, двигаясь сначала один час в гору, потом 10ч по ровному месту, проходит 840 км. Если бы подъем был длиной 10 км, то за 2ч поезд прошел бы 153...
Химия
На 150 грамм технического карбоната кальция, содержащего 10% примесей, подействовали соляной кислотой. Определите объем выделившегося при этом газа.
Экономика
Найти сумму и количество элементов одномерного массива значение которых >7 если таких элементов нет выдать ответ