Найти отношение гипотенузы прямоугольного треугольника к большему катету,если катеты относятся как 3:7

Алгебра
Найти отношение гипотенузы прямоугольного треугольника к большему катету,если катеты относятся как 3:7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Решение. а) Обозначим катеты через а = Зx и b = 7х. По теореме Пифагора гипотенуза Отношение гипотенузы к большему катету Ответ: a)
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