Найти сумму и количество элементов одномерного массива значение которых больше 7 если таких элементов нет выдать ответ
Экономика
Найти сумму и количество элементов одномерного массива значение которых больше 7 если таких элементов нет выдать ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include
#include
#include
using namespace std;
char bufRus[256];
char* Rus(const char* text) {
CharToOem(text, bufRus);
return bufRus;
}
int main()
{
vector m;//объявили динамический массив
int n,count,sum;
count=sum=0;
cout< >n;
for(int i=0;i >temp;
if (temp>7){count++;sum+=temp;}
m.push_back(temp);
}
cout< >n;
return 0;
} Как видите, всё просто)
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