Найти сумму и количество элементов одномерного массива значение которых больше 7 если таких элементов нет выдать ответ

Экономика
Найти сумму и количество элементов одномерного массива значение которых больше 7 если таких элементов нет выдать ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include #include #include using namespace std; char bufRus[256]; char* Rus(const char* text) { CharToOem(text, bufRus); return bufRus; } int main() { vector m;//объявили динамический массив int n,count,sum; count=sum=0; cout<>n; for(int i=0;i>temp; if (temp>7){count++;sum+=temp;} m.push_back(temp); } cout<>n; return 0; }   Как видите, всё просто)
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