Деревянную коробку массой 10 кг равномерно тянут по горизонтальнойдеревянной доске с помощью горизонтальной пружины. Удлинениепружины – 0,2 м. Коэффициент трения равен 0,4. Чему равна жёсткостьпружины?

Физика
Деревянную коробку массой 10 кг равномерно тянут по горизонтальнойдеревянной доске с помощью горизонтальной пружины. Удлинениепружины – 0,2 м. Коэффициент трения равен 0,4. Чему равна жёсткостьпружины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила трения что то типа 0,4*10*10=40Н жесткость "к" это сила разделить на удлиннение движение равномерное - ускорения нет тогда сила упрогости пружины равна силе трения. 40/0,2=200 Н/м
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